добавить "хлебные крошки" на DLE
Приложение для Android, Windows Phone 8
Нужны программисты для создание приложений для Андроида, Windows Phone 8.
От вас развернутое портфолио. Выбираем лучших.
ТЗ только выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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