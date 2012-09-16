Приложение для Android, Windows Phone 8

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Нужны программисты для создание приложений для Андроида, Windows Phone 8.

От вас развернутое портфолио. Выбираем лучших.

ТЗ только выбранному исполнителю.

Android
13 лет назад
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров