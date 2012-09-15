Натянуть дизайн

Нужно натянуть новый дизайн на существующий сайт интернет-магазина, а также реализовать изменения в логике оформления заказа.

Движок можно оставить OSCommerce, как сейчас, или поменять на какой-то другой с сохранением существующей структуры каталога. Урлы сохранять не обязательно, но если менять, то делать ЧПУ.

Предлагайте свою цену и сроки.