Натянуть дизайн

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

Нужно натянуть новый дизайн на существующий сайт интернет-магазина, а также реализовать изменения в логике оформления заказа.

Движок можно оставить OSCommerce, как сейчас, или поменять на какой-то другой с сохранением существующей структуры каталога. Урлы сохранять не обязательно, но если менять, то делать ЧПУ.

Предлагайте свою цену и сроки.

13 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров