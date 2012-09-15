Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения ...
Доработка сайта
есть сайт - каталог перелевных календарей.
пока живет тут: http://katyekb.comule.com/
основная задача - систематизация коллекции календарей
на сайте есть возможность регистрации пользователей и возможность заполнить свой виш лист и обменный фонд
сейчас посмотреть их можно только так:
http://katyekb.comule.com/index.php?sort=year&p=1&u=1&swap=look
http://katyekb.comule.com/index.php?sort=year&p=1&u=10&swap=look
требуются доработки:
1. нужно добавить страницу со списком пользователей
2. скрыть e-mail пользователя
3. добавить возможность написать личное сообщение пользователю с сайта на e-mail
4. убрать затемнение если календаря нет в основной коллекции
5. добавить заголовки в файл выгрузки (внизу страницы Скачать базу в CSV: UTF8 | CP1251 )
6. добавить поле в файле [нет фотографии на сайте]. фотография может быть как у самого календаря, так и у "родителя". по этому полю можно отловить ещё не опознанные календари
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