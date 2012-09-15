Доработка сайта

есть сайт - каталог перелевных календарей.

пока живет тут: http://katyekb.comule.com/

основная задача - систематизация коллекции календарей

на сайте есть возможность регистрации пользователей и возможность заполнить свой виш лист и обменный фонд

сейчас посмотреть их можно только так:

http://katyekb.comule.com/index.php?sort=year&p=1&u=1&swap=look

http://katyekb.comule.com/index.php?sort=year&p=1&u=10&swap=look

требуются доработки:

1. нужно добавить страницу со списком пользователей

2. скрыть e-mail пользователя

3. добавить возможность написать личное сообщение пользователю с сайта на e-mail

4. убрать затемнение если календаря нет в основной коллекции

5. добавить заголовки в файл выгрузки (внизу страницы Скачать базу в CSV: UTF8 | CP1251 )

6. добавить поле в файле [нет фотографии на сайте]. фотография может быть как у самого календаря, так и у "родителя". по этому полю можно отловить ещё не опознанные календари