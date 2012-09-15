Скрипт на JQuery

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок213 просмотров

Нужен блок такой как на Хабре http://habrahabr.ru/ Справа!

Когда прокручивается страница вниз или вверх и заканчивается правый контент в sidebar появляется блок "Лучшее" и как только Вы достигаете футера сайта он исщезает! Тоесть не мешает никакому контенту!

Скрипт должен быть написан на jQuery! Скрипт должен быть написан как дополнительная функция к jQuery тоесть $.fn.Name=function(options){}

в option - настройки скорости появления и затухания + вариант появления (с анимацией и без)

Цеплятся может любой из блоков sidebar (тоесть или sidebar-1 или sidebar-2) (смотрите файл)

летать блок должен летать в перделах высоты maincontent если он гораздо выше блока sidebar! не мешать футеру и самому контенту блока sidebar

Посмотрите как работает на хабре))

Можно вытянуть з сайта хабра и немножко переделать если будет нужно!

Может, где то и есть готовый решения но искать времени нету!

jQuery
13 лет назад
aperkot80
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа сделана качественно и быстро! Задание полностью реализовано на отлично! Никаких доработок и притензий не было! Рекомендую!
Спасибо за интересный проект. Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад