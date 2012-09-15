Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения ...
Скрипт на JQuery
Нужен блок такой как на Хабре http://habrahabr.ru/ Справа!
Когда прокручивается страница вниз или вверх и заканчивается правый контент в sidebar появляется блок "Лучшее" и как только Вы достигаете футера сайта он исщезает! Тоесть не мешает никакому контенту!
Скрипт должен быть написан на jQuery! Скрипт должен быть написан как дополнительная функция к jQuery тоесть $.fn.Name=function(options){}
в option - настройки скорости появления и затухания + вариант появления (с анимацией и без)
Цеплятся может любой из блоков sidebar (тоесть или sidebar-1 или sidebar-2) (смотрите файл)
летать блок должен летать в перделах высоты maincontent если он гораздо выше блока sidebar! не мешать футеру и самому контенту блока sidebar
Посмотрите как работает на хабре))
Можно вытянуть з сайта хабра и немножко переделать если будет нужно!
Может, где то и есть готовый решения но искать времени нету!
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