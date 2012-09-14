Система получения почты и ее обработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок140 просмотров

Нужна система по обработке почты на основе имеющего сайта на joomla 1.5.2

Система должна делать следующее:

1. Получать почту (заказ) с форм отправки сообщений ряда сайтов.

2. Из полученного письма формировать новые почтовые сообщения по определенному щаблону и в автоматическом режиме рассылать их заранее определенным адресатам.

3. Получать ответы на разосланные письма.

Жду ответа с предложениями о цене и сроках реализации.

Joomla
13 лет назад
o-leyka
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров