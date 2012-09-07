Нужно выполнить дипломную "Правовое регулирование обеспечения безопасности персонала и иных лиц посещающих исправительные учреждения" Объем 70-80 стр. Срок выполнения 10 дней, Антиплагиат 60%. Нужен примерный план работы и стоимость.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно выполнить дипломную работу, срок 5 дней, тема "Процессуальные особенности рассмотрения судом дел, возникающих из административно-правовых отношений, с участием таможенных органов" Если есть желание выполнить эту работу, то жду цену и нужно скорректировать имеющийся план работы: Введение Глава ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно выполнение курсовой по философии, тема: "Ф.Ницше "Так говорил Заратустра"" Объем 25-30 стр. Срок 3-4 дня. Антиплагиат 60%. Жду разумных предложений по цене.Завершен11 лет назад
Нужно выполнить курсовую по гражданскому праву Дисциплина: гражданское право Тема работы "Условия ограничения гражданских прав" Вид работы "Курсовая" 23-25 листов; содержание; список литературы; план курсовой на отдельном листе Антиплагиат -70%. Если выполнение работы кого то интересует прошу прислать примерный план ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно произвести изменение № телефона в gif баннере. Баннер можно посмотреть внизу на странице http://okpravo_ru/ Жду разумных предложений по цене и сроку выполнения.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно качественное выполнение курсовой по медицинскому праву. Тема: "Права граждан в системе обязательного медицинского страхования" Содержание должно включать теоретическую и практическую части Объем 30 стр. Срок 5 дней. Прошу предоставить примерный план работы для согласования с заказчиком.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дисциплина: медицинское право Вид работы: реферат Тема: "Практическое исследование порядка и условий предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими организациями" (на примере государственной поликлиники) Объем 12-15 стр. Обязательны ссылки на оказание мед услуг в конкретной поликлиники (берем данные из интернета, ...Завершен11 лет назад
Нужна система по обработке почты на основе имеющего сайта на joomla 1.5.2 Система должна делать следующее: 1. Получать почту (заказ) с форм отправки сообщений ряда сайтов. 2. Из полученного письма формировать новые почтовые сообщения по определенному щаблону и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно обновление имеющегося шаблона дизайна сайта http://okpravo.ru/ Нужно качественно отрисовать графические элементы имеющегося шаблона, иконки платежных системы, в общем улучшить шаблон и добавить лоску.... Жду предложений по цене и сроку.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно произвести апгрейд сайта http://okpravo.ru работающий на joomla 1.5 на версию 2.5.6. Сам апгрейд проблем не представляет, нужно как Вы понимаете, оптимизировать шаблоны сайта, работу табуляции и форм отправки сообщений, в общем нужно, что бы ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить работу по латинскому языку. Задание во вложении. Жду предложений по цене и сроку выполнения.Завершен11 лет назад
- $50
Убрать ошибки из кода сайта (joomla). При проверке валидатором имеются ошибки, 7 из которых серьезные, нужно максимально их устранить. Сайт okpravo.ruHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужна консультация по продвижению сайта и явным ошибкам при разработке. Жду ответа по цене и срокам.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать для сайта Okpravo.ru Баннер должен содержать информацию о ценах и бесплатных услугах. Подробности в ЛС.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен специалист для продолжительной рекламы образовательного сайта в популярных социальных сетях. Необходима реклама в отношении целевой категории пользователей (студентов юридических вузов, юридических факультетов).Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна настройка ЧПУ в joomla 1.5 в частности: 1. У меня есть ряд категорий у который имеются псевдонимы. При этом псевдонимы при выводе списка категорий раздела в url выглядят в виде цифр, а нужно что бы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать шаблон для joomla 1.5 из готового дизайн макета. В частности нужен шаблон для joomla сайта okpravo.info Жду разумных предложений по цене и срокам.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужны авторы по юриспруденции. Ниже наши условия работы: https://docs.google.com/open?id=0Bx6rIuuvCo15VURkdFQ3aEdObGc Если наши условия Вас устраивают пишите на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить 2 реферата по дисциплине: "Кадровая политика и кадровый аудит". Темы: 1) Кадровая политика в органах исполнительной власти. 2) Кадровая политика органов местного самоуправления. Необходимо, что бы как минимум 70% литературы должно быть не более 5-летней давности. Антиплагиат ...Завершен11 лет назад
Необходимо провести upgrade сайта сделанного на php на Вашу или предложенную Вами систему управления контентом. Сайт: http://study-law.ru Необходимо сохранить дизайн сайта и структуру размещения контента. Жду разумных предложений. При успешной реализации есть второй сайт требующий решения такой же ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад