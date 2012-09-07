o-leyka

Иван Иванов o-leyka

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Обслуживаю свои сайты, здесь ищу исполнителей для работы

  • Дипломная по УИС

    Нужно выполнить дипломную "Правовое регулирование обеспечения безопасности персонала и иных лиц посещающих исправительные учреждения" Объем 70-80 стр. Срок выполнения 10 дней, Антиплагиат 60%. Нужен примерный план работы и стоимость.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить дипломную

    Нужно выполнить дипломную работу, срок 5 дней, тема "Процессуальные особенности рассмотрения судом дел, возникающих из административно-правовых отношений, с участием таможенных органов" Если есть желание выполнить эту работу, то жду цену и нужно скорректировать имеющийся план работы: Введение Глава ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовая по ГК

    Нужно выполнить курсовую по гражданскому праву Дисциплина: гражданское право Тема работы "Условия ограничения гражданских прав" Вид работы "Курсовая" 23-25 листов; содержание; список литературы; план курсовой на отдельном листе Антиплагиат -70%. Если выполнение работы кого то интересует прошу прислать примерный план ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить № телефона в баннере

    Нужно произвести изменение № телефона в gif баннере. Баннер можно посмотреть внизу на странице http://okpravo_ru/ Жду разумных предложений по цене и сроку выполнения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая по медицинскому праву

    Нужно качественное выполнение курсовой по медицинскому праву. Тема: "Права граждан в системе обязательного медицинского страхования" Содержание должно включать теоретическую и практическую части Объем 30 стр. Срок 5 дней. Прошу предоставить примерный план работы для согласования с заказчиком.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реферат по медицинскому праву

    Дисциплина: медицинское право Вид работы: реферат Тема: "Практическое исследование порядка и условий предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими организациями" (на примере государственной поликлиники) Объем 12-15 стр. Обязательны ссылки на оказание мед услуг в конкретной поликлиники (берем данные из интернета, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Система получения почты и ее обработки

    Нужна система по обработке почты на основе имеющего сайта на joomla 1.5.2 Система должна делать следующее: 1. Получать почту (заказ) с форм отправки сообщений ряда сайтов. 2. Из полученного письма формировать новые почтовые сообщения по определенному щаблону и ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для joomla 2.5

    Нужно обновление имеющегося шаблона дизайна сайта http://okpravo.ru/ Нужно качественно отрисовать графические элементы имеющегося шаблона, иконки платежных системы, в общем улучшить шаблон и добавить лоску.... Жду предложений по цене и сроку.

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Апгрейд joomla с 1.5. до 2.5.6.

    Нужно произвести апгрейд сайта http://okpravo.ru работающий на joomla 1.5 на версию 2.5.6. Сам апгрейд проблем не представляет, нужно как Вы понимаете, оптимизировать шаблоны сайта, работу табуляции и форм отправки сообщений, в общем нужно, что бы ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реклама сайта в социальных сетях

    Нужен специалист для продолжительной рекламы образовательного сайта в популярных социальных сетях. Необходима реклама в отношении целевой категории пользователей (студентов юридических вузов, юридических факультетов).

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка ЧПУ в joomla

    Нужна настройка ЧПУ в joomla 1.5 в частности: 1. У меня есть ряд категорий у который имеются псевдонимы. При этом псевдонимы при выводе списка категорий раздела в url выглядят в виде цифр, а нужно что бы ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать шаблон для joomla 1.5

    Сделать шаблон для joomla 1.5 из готового дизайн макета. В частности нужен шаблон для joomla сайта okpravo.info Жду разумных предложений по цене и срокам.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо выполнить 2 реферата

    Необходимо выполнить 2 реферата по дисциплине: "Кадровая политика и кадровый аудит". Темы: 1) Кадровая политика в органах исполнительной власти. 2) Кадровая политика органов местного самоуправления. Необходимо, что бы как минимум 70% литературы должно быть не более 5-летней давности. Антиплагиат ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Провести upgrade сайта сделанного на php

    Необходимо провести upgrade сайта сделанного на php на Вашу или предложенную Вами систему управления контентом. Сайт: http://study-law.ru Необходимо сохранить дизайн сайта и структуру размещения контента. Жду разумных предложений. При успешной реализации есть второй сайт требующий решения такой же ...

    PHPДизайн сайта
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по философии
Хороший заказчику, приятное сотрудничество,рекомендую
С Ириной работать одно удовольствие. Все было быстро и качественно.
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Реферат по медицинскому праву
Рекомендую Ивана как грамотного заказчика, с четкой постановкой задачи и своевременной оплатой.
Елена, как обычно, сделала все качественно и с точным соблюдением всех требований к работе. Рекомендую Елену всем как отличного автора учебных работ.
Ответный отзыв
falca
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Изменить № телефона в баннере
Все просто и ясно, оплата моментальная, очень приятный заказчик.
Все было сделано Мариной быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа по латинскому языку
С Иваном сотрудничали впервые, впечатления самые позитивные: беспроблемная оплата, доброжелательное общение. Рекомендую Ивана как надежного Заказчика всем фрилансерам!
Евгения опытный автор с которым работать одно удовольствие. Никаких переживаний и ожиданий все было сделано четко и точно в срок (даже чуть раньше). Спасибо!
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stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Убрать ошибки из кода сайта (joomla)
Адекватный в общение человек. Задание ставит четко! Постоянно на связи - что радует! Приятно работать )
Рекомендую всем работать со Степаном. Старательно и плодотворно им выполнялась заказанная работа. Спасибо!
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