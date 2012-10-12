Тему можно любую, к заданию чертежи,методичка есть для курсовой. 10 стр на курсовую!Смотрите методичку
Курсовая по ГК
Нужно выполнить курсовую по гражданскому праву
Дисциплина: гражданское право
Тема работы "Условия ограничения гражданских прав"
Вид работы "Курсовая"
23-25 листов; содержание; список литературы; план курсовой на отдельном листе
Антиплагиат -70%.
Если выполнение работы кого то интересует прошу прислать примерный план работы для согласования, только после согласования плана я смогу выбрать исполнителя.
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