Курсовая по ГК

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Закрыт8 заявок126 просмотров

Нужно выполнить курсовую по гражданскому праву

Дисциплина: гражданское право

Тема работы "Условия ограничения гражданских прав"

Вид работы "Курсовая"

23-25 листов; содержание; список литературы; план курсовой на отдельном листе

Антиплагиат -70%.

Если выполнение работы кого то интересует прошу прислать примерный план работы для согласования, только после согласования плана я смогу выбрать исполнителя.

13 лет назад
o-leyka
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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