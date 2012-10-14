Реферат по информационному праву-2

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Закрыт5 заявок128 просмотров

Тема: охрана персональных данных в трудовых отношениях.

Объем: 15–20 стр

оригинальность не ниже 85%, введение, заключение. Высокое качество!

Срок: 14.10.2012

Жду предложений по цене!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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