Реферат - автомобили

предмет:СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

вид работы: реферат + анализ рынка

требования:

Необходимо взять в Московском районе г.СПб территорию, ограничив ее улицами.

На этой территории найти все возможные сервисы по ремонту авто.

А затем провести анализ рынка ссылаясь на пример(во вложенном файле).

Но при этом что всего сервисов получилось не менее 15, а затем из этих пятнадцати

выбрать 5 самых крупных и проанализировать их как в таблице.

Такая же работа нужна и для Фрунзенского района

срок: 12 октября СТРОГО ДО 20.00