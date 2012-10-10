Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 9. Анти - от 75%
Реферат - автомобили
предмет:СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
вид работы: реферат + анализ рынка
требования:
Необходимо взять в Московском районе г.СПб территорию, ограничив ее улицами.
На этой территории найти все возможные сервисы по ремонту авто.
А затем провести анализ рынка ссылаясь на пример(во вложенном файле).
Но при этом что всего сервисов получилось не менее 15, а затем из этих пятнадцати
выбрать 5 самых крупных и проанализировать их как в таблице.
Такая же работа нужна и для Фрунзенского района
срок: 12 октября СТРОГО ДО 20.00
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