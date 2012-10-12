Курсовая связи с общественностью

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Завершен2 заявки79 просмотров

Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью

Тема работы: Имиджевые технологии в брендинге

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25

Антиплагиат от 65%

Срок сдачи 11 октября 20.00мск!

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо Алексею за отлично выполненную работу!
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад