Прикрепляю следующие файлы: 1. МУ по преддипломной практике- пишем по ней 2. План 3. МУ по ДП - от туда берем таблицы!!! 4. Данные об организации 5. пример написания п. ...
Преддипломная практика и диплом Т-001
Прикрепляю следующие файлы:
1. МУ по преддипломной практике — пишем по ней
3. МУ по ДП — от туда берем таблицы!!!
5. пример написания п. 8.2
Данные ваши. Розничный магазин Находка
60 страниц.
приложить отчет антиплагиата.
Уважаемые авторы, я выбираю автора так же для написание ДП по данному отчету. Этот отчет является главой 2. Вам необходимо будет написать главу 1 и главу 3. Глава 3-проектные мероприятия. 3 мероприятия мы пишем в отчете и дополнительно предлагаем 3 на выбор, чтобы определится с тем, что пойдет в диплом.В связи с этим прошу назвать цену и срок.
P.s Пожалуйста, читайте внимательно, что написано в МУ по Преддипломной практике, все таблицы, имеющиеся в методичке по Дипломному проектированию (в аналитической части) должны обязательно быть в отчете по преддипломной практике.
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