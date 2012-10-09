Преддипломная практика и диплом Т-001

Прикрепляю следующие файлы:

1. МУ по преддипломной практике — пишем по ней

3. МУ по ДП — от туда берем таблицы!!!

5. пример написания п. 8.2

Данные ваши. Розничный магазин Находка

60 страниц.

приложить отчет антиплагиата.

Уважаемые авторы, я выбираю автора так же для написание ДП по данному отчету. Этот отчет является главой 2. Вам необходимо будет написать главу 1 и главу 3. Глава 3-проектные мероприятия. 3 мероприятия мы пишем в отчете и дополнительно предлагаем 3 на выбор, чтобы определится с тем, что пойдет в диплом.В связи с этим прошу назвать цену и срок.

P.s Пожалуйста, читайте внимательно, что написано в МУ по Преддипломной практике, все таблицы, имеющиеся в методичке по Дипломному проектированию (в аналитической части) должны обязательно быть в отчете по преддипломной практике.