Автор - написание курсовых по маркетингу

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Закрыт4 заявки95 просмотров

Требуется автор для написания курсовых по маркетингу и смежным предметам.

Приветствуется профильное образование и практический опыт работы в данной сфере.

13 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров