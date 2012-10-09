Курсовая - информатика

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Закрыт6 заявок131 просмотр

Тема- Составление базы данных для учета и обработки информации по образовательным услугам учебных заведений.

Срок- 10 дней

Объем-25

Эксель

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров