информационная система по учету продукции на ОАО "Каменск-Уральский хлебокомбинат" Объем работы примерно стр 60 работа нужна полностью к 1 ноября писать по глава. первая глава не позже 15 октября
Курсовая - информатика
Тема- Составление базы данных для учета и обработки информации по образовательным услугам учебных заведений.
Срок- 10 дней
Объем-25
Эксель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
тема Общая характеристика темперамента человека срок 1 ноября оригинальность не менее 75% объем 20-30 стрРефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт13 лет назад
"Пиковая Дама в прочтении Достоевского" - тема диплома объем 100 стр срок 25 октябряЗавершен13 лет назад
- $50
Тема дипломной работы: "Инвестиционная деятельность предприятия" Предприятие ваше. Приложения в дипломе обязательны!!! Срок сдачи 25.10.2012 Методичку вышлю позже Бюджет 3000 руб. Оплата в течении 20 дней!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Дипломная работа по теме: "Факультатив по теме: "Линии второго порядка" Объем работы: 50-70 страниц вместе со списком использованной литературы (не меньше 15 источников), приложения при определении объема работы не учитываются. Работа должна ...Закрыт13 лет назад
Необходимы грамотные, ответственные авторы для написания курсовых, дипломных, контрольных работ. Для подробностей пишите в личные сообщения.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить несколько заданий для курсовой работы по программированию в С++ Срок - до вечера 11 октября. Заявки обязательно с ценой.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Особенности договора по возмездному оказанию медицинских услуг 70-75 стр. срок 22 октября оригинальность не менее 75%Завершен13 лет назад
Тема : финансовые проблемы банкротства предприятия 1. Глава:Теоритические аспекты банкротства и финансовые основы его анализа 2.Втора глава строится на основе анализа объекта 3.Отражение проблемы рассмотрения,изучения,анализа банкротства.Возможные пути решения проблемы срок 12 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Типы темпераментов людей объем 20-30 стр. требования все стандартные оригинальность не менее 75% срок 1 ноябряЗавершен13 лет назад