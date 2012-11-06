Курсовая работа по психологии

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Завершен11 заявок135 просмотров

Типы темпераментов людей

объем 20-30 стр.

требования все стандартные

оригинальность не менее 75%

срок 1 ноября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
18 часов назад
13 лет назад
$30
10 дней
10 баллов за работу. Все отлично!
Интересный проект - своевременная оплата. Все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
18 часов назад
13 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы