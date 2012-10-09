Реферат по программированию в С++

Надо сделать лабораторную работу по предмету "Языки и методы программирования".

Работа выполняется на языке программирования C++ в среде программирования Visual Studio 2008 (2010).

Задания 7 и 9. Дополнительное пожелание, чтобы были комментарии к каждой функции в программе.

Срок до вечера 11 октября.

Жду предложений по стоимости.