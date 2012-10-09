Реферат по программированию в С++

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки95 просмотров

Надо сделать лабораторную работу по предмету "Языки и методы программирования".

Работа выполняется на языке программирования C++ в среде программирования Visual Studio 2008 (2010).

Задания 7 и 9. Дополнительное пожелание, чтобы были комментарии к каждой функции в программе.

Срок до вечера 11 октября.

Жду предложений по стоимости.

13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров