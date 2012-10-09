Курсовая по педагогике

Тема: Гуманитарный потенциал математической подготовки школьников

Объем работы (стр): до 30 стр.

Требования:

- Рассматривать математический язык,всё о нем

- Высказывания различных авторов об языке в математике(Чем больше высказываний тем лучше)

- Логика в математике(но это не математическая логика),применение в жизни.

- Доказательства в математике(виды доказательств),применение в жизни.

- Внедрение своих методов изучения примеров(Например: По пунктам)

- Задачи,практика.

- Литература(Чем больше тем лучше)

срок 12 октября