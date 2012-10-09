Нужно выполнение курсовой по философии, тема: "Ф.Ницше "Так говорил Заратустра"" Объем 25-30 стр. Срок 3-4 дня. Антиплагиат 60%. Жду разумных предложений по цене.
Курсовая по педагогике
Тема: Гуманитарный потенциал математической подготовки школьников
Объем работы (стр): до 30 стр.
Требования:
- Рассматривать математический язык,всё о нем
- Высказывания различных авторов об языке в математике(Чем больше высказываний тем лучше)
- Логика в математике(но это не математическая логика),применение в жизни.
- Доказательства в математике(виды доказательств),применение в жизни.
- Внедрение своих методов изучения примеров(Например: По пунктам)
- Задачи,практика.
- Литература(Чем больше тем лучше)
срок 12 октября
Заявки фрилансеров
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