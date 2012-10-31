Тема Содержание и формы работы учителя Основ Безопасности Жизнедеятельности по военно-патриотическому воспитанию учащихся образовательного учреждения (на примере работы школьного музея) Срок на 18 октября. 70 стр ...
Реферат по медицинскому праву
Дисциплина: медицинское право
Вид работы: реферат
Тема: "Практическое исследование порядка и условий предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими организациями" (на примере государственной поликлиники)
Объем 12-15 стр.
Обязательны ссылки на оказание мед услуг в конкретной поликлиники (берем данные из интернета, если данных не хватает выдумываем, но что бы было правдоподобно)
Антиплагиат 60%.
Срок 3-4 дня.
Жду разумных предложений по цене.
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