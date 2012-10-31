Реферат по медицинскому праву

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Завершен3 заявки206 просмотров

Дисциплина: медицинское право

Вид работы: реферат

Тема: "Практическое исследование порядка и условий предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими организациями" (на примере государственной поликлиники)

Объем 12-15 стр.

Обязательны ссылки на оказание мед услуг в конкретной поликлиники (берем данные из интернета, если данных не хватает выдумываем, но что бы было правдоподобно)

Антиплагиат 60%.

Срок 3-4 дня.

Жду разумных предложений по цене.

13 лет назад
o-leyka
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
4 дня
Елена, как обычно, сделала все качественно и с точным соблюдением всех требований к работе. Рекомендую Елену всем как отличного автора учебных работ.
Рекомендую Ивана как грамотного заказчика, с четкой постановкой задачи и своевременной оплатой.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад