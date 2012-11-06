Реферат телекоммуникации

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Завершен3 заявки144 просмотра

Цифровое функционирование устройства в телекоммуникациях

Срок - 2 недели

13 лет назад
IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

invader_weblance
Олег 
63 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$25
14 дней
Отличный исполнителем.Все было сделано в срок и в хорошем качестве. Рекомендую.
Сотрудничество с Ириной вызывает только положительные эмоции, приводит к увеличению дохода в оговоренный срок и оставляет долгие приятные воспоминания :-) Всем сотрудничать с нею!

Заявки фрилансеров

invader_weblance
Олег 
63 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад