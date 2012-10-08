Дипломная по дизайну, жилой интepьep разработать

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Закрыт1 заявка138 просмотров

срок, стоимость?

тема: paзpaбoткa жилoгo интepьepa

ПЗ - 60-70 стр + чертежи.

детали в тз, в файле.

+есть методичка, в ней указаны все требования

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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