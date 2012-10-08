Разработка технологического процесса сборки насоса

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Написать курсовой проект по теме: разработать технологический процесс сборки водяного насоса ДВС ГАЗ 53-А. №=5200

шифр специальности 190604

Альбом комплекта технологической документации с рисунками

13 лет назад
aga-18
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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