Курсовая: Денежный рынок

$30
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок112 просмотров

Требуеся написать курсовую на тему :денежный рынок" Срок - 11.10.12. Методичка во вожении. Требование строго соответствовать методичке. Бюджет - 1000р.

13 лет назад
bor_zoy
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_Viner
Ольга 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1000
2 дня

Заявки фрилансеров

Olga_Viner
Ольга 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад