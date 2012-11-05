Курсовая по литературе

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Завершен1 заявка127 просмотров

Тема: Тема дружбы в лирике Е. Евтушенко

описание заказа: 1. Понятие темы в теоретическом аспекте (понятие темы "дружбы" в историко - теоретическом аспекте)

2. Обзор научно - критической литературы

Практич.часть Выявить закономерность как прослеживалась тема дружбы в стих-ях; что такое дружба,кто друг,кто недруг; дружба крепкая или нет.(цитаты)

Срок выполнения: до 12.10.2012

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$39
5 дней
Отличная работа, 10 баллов за выполненную работу.
Спасибо Анна Вам за доверие и хорошие заказы. Жду новые заказы от Вас.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад