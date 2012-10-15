Рерайт женской тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен23 заявки246 просмотров

Необходимо написать статьи по ключевикам, которые я предоставлю. Тематика — наращивание волос и парики. Можно делать глубокий рерайт, статей в интернете на подобную тематику полно.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Оперативность и качество выполнения на высшем уровне! Спасибо огромное! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Екатерина - отличный заказчик! Понятное задание, своевременная оплата! Очень довольна сотрудничеством! Продолжаю работать с Екатериной и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад