Диплом управление персоналом/гос. и муниц. управл.

Работать с Вами, Екатерина, - не просто спокойно, но и чрезвычайно приятно. В совместных проектах всегда присутствует четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов, профессиональное общение с клиентом и моментальная и достойная оплата. Разве можно такого чудо-заказчика кому-то рекомендовать? Нет, лучше самой работать с Екатериной ;)