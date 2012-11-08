Необходимо выполнить курсовую работу, состоящую из решения 2 заданий на оптимизацию (выделено желтым). Выполнить с краткими пояснениями + скриншоты по шагам. Срок исполнения до 3 дней строго! Жду ...
Диплом управление персоналом/гос. и муниц. управл.
Тема "Исследование и совершенствование системы управления персоналом муниципального образовательного учреждения (на примере МБОУСОШ №26 д. Большое Буньково Ногинского района) (Московская область. школа)
Структура и оформление - строго по м.у (предмет , задачи, актуальность и т.д. - см. м.у)
Объем — 70–80 стр. + приложения
анти - от 80%
СРОК:
ПЛАН К 7 октября (желательно утро!)
Сначала предоставить план работы, а затем писать по главам.
Общий срок — 15 октября (10 ч. утра по Москве)
Уважаемые авторы заполняйте заявку грамотно, чтобы вас можно было выбрать исполнителем! Указывайте адрес электронной почты для связи!
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