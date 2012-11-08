Диплом управление персоналом/гос. и муниц. управл.

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Завершен6 заявок178 просмотров

Тема "Исследование и совершенствование системы управления персоналом муниципального образовательного учреждения (на примере МБОУСОШ №26 д. Большое Буньково Ногинского района) (Московская область. школа)

Структура и оформление - строго по м.у (предмет , задачи, актуальность и т.д. - см. м.у)

Объем — 70–80 стр. + приложения

анти - от 80%

СРОК:

ПЛАН К 7 октября (желательно утро!)

Сначала предоставить план работы, а затем писать по главам.

Общий срок — 15 октября (10 ч. утра по Москве)

Уважаемые авторы заполняйте заявку грамотно, чтобы вас можно было выбрать исполнителем! Указывайте адрес электронной почты для связи!

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Великолепный диплом за очень -очень короткий срок. Это все - Елена Рева - МОЛОДЕЦ!
Работать с Вами, Екатерина, - не просто спокойно, но и чрезвычайно приятно. В совместных проектах всегда присутствует четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов, профессиональное общение с клиентом и моментальная и достойная оплата. Разве можно такого чудо-заказчика кому-то рекомендовать? Нет, лучше самой работать с Екатериной ;)

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад