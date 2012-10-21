НИР по специальности 05.13.18 в следующем векторе исследования (на выбор): мнoгоaгентные ceти или гeнeтические алгopитмы. Прошу оценить возможность исполнения, предложить примерное звучание тем НИР с раскрытием актуальности по каждой. Допускается ...
Курсовая по электропреобразовательным устройствам
методичку вышлю на почту исполнителю
срок 7 дней
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