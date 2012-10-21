Курсовая по электропреобразовательным устройствам

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Завершен1 заявка136 просмотров

методичку вышлю на почту исполнителю

срок 7 дней

13 лет назад
antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$80
7 дней
Проект выполнен точно в срок и согласно требованиям спасибо за работу!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад