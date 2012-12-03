Диплом по программированию

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Завершен5 заявок170 просмотров

Тема - "Разработка ПО для создания заявки на подключение к оператору связи".

Объем работы (стр) - 90-100 стр.

срок ноябрь

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$250
22 дня
Все устроило, все сделано по всем требованиям!
Спасибо за предоставленную работу

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад