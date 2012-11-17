Курсовая по теории организации

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Завершен2 заявки136 просмотров

Курсовая

влияние технической среды на социальную в учреждениях социально- культурной сферы

35 страниц

срок 14 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$35
10 дней
Отличная работа
Спасибо за очередной проект!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад