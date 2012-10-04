Требуется автор/авторы для помощи студентам таких вузов как МГИМО, МГУ, ГУУ, МГИУ, МосГУ, ВГНА, МГЮА и т.п.

вид работ — рефераты, курсовые, дипломные работы

направление — юриспруденция, экономика

На данном рынке мы работаем более 5 лет!

От вас — ответственность, исполнительность, умение работать с информацией.

От нас — своевременная и достойная оплата.

Доп.информацию можно получить по эл.почте [email protected] или [email protected]