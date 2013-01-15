Курсовая работа по информатике

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Завершен2 заявки132 просмотра

Разработать базу данных для "Фотоателье"

13 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$95
20 дней
Работа выполнена в срок и качественно!
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад