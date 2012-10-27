Реферат по психологии

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Завершен16 заявок167 просмотров

Тема - Роль семьи в формировании и развитии личности. Особенности личности ребенка.

Объем работы (стр) 15-20

срок 15 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$15
10 дней
Все отлично! + 10 баллов
Спасибо за сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад