Диплом жилищное право

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Закрыт6 заявок123 просмотра

Тема-Особенности управления многоквартирными домами (Любая тема по ЖП)

Объем=80-85 стр

Срок- 15 дней

Нужен готовый диплом,написанный не ранее мая 2012 года

АП-75%

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров