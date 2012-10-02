Курсовая работа по страхованию

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Закрыт3 заявки109 просмотров

Курсовая работа

Дисциплина – "Страхование"

Тема – "Анализ и прогнозирование страхового рынка имущества физических лиц"

Объем – 30-35 стр.

Имеется методичка

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Дата сдачи – 14 октября 2012 года

Предложения отправлять на электронный ящик:

[email protected]

13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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