Необходимо выполнить курсовую работу по предмету "Системы автоматизации и управления". Курсовая выполняется в соответствии с методическим пособием(во вложении). Вариант #29 При достойном предложении возможно дальнейшее сотрудничество.
Курсовая работа по страхованию
Курсовая работа
Дисциплина – "Страхование"
Тема – "Анализ и прогнозирование страхового рынка имущества физических лиц"
Объем – 30-35 стр.
Имеется методичка
Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")
Дата сдачи – 14 октября 2012 года
Предложения отправлять на электронный ящик:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Реферат Дисциплина – "Банковское дело" Тема – "Анализ ипотечного кредита в российских банках" Объем – 20-25 стр. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
курсовая тема:Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста!Закрыт13 лет назад
курсовая работа. Методичка здесь: http://files.mail.ru/EXLC1JРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема: классификация преступление и ее уголовно-правовое значение Требования: объем 25-30, оригинальность не ниже 85%, сноски, список, введение, заключение, актуальность, объект, предмет исследования Срок: неделя Жду предложений по ценеЗавершен13 лет назад
- $250
на тему: Финансовые аспекты управления продажами на примере ООО "Агротэк-ТМ" Введение 1. Обзорный раздел: Теоретические и методологические основы управления продажами на предприятии.Методы и способы управления продажами финансовые составляющие управления. 2. ...Закрыт13 лет назад
- $250
Название дипломной работы: Электронные доказательства в гражданском и арбитражном процессеЗакрыт13 лет назад
- $50
специальность Финансы и кредит, работа 25-35 страниц, методичка: http://www.sde.ru/?page_id=1711 далее Студентам - Выпускникам - Финансы и Кредит - Методические указания. наименование предприятия, от которого будет справка о прохождении практики: ООО ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $29
требования в файлах делать СТРОГО по методичке!!! срок 8-10 октября объем ТЕКСТА 30 страниц Антиплагиат 88% цена 900 рублей (WMR, ...Завершен13 лет назад
Выполнить курсовую работу на тему: Особенности кожной сенсорной системы у детей школьного возраста. 20- 25 стр. план: введение.(актуальность, цели, задачи)-не более 3 страниц.глава1. Кожная система у детей дошк.возраста1.1 классификация и структура рецепторных образований ...Завершен13 лет назад