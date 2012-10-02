Курсовя по физической культуре

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Закрыт10 заявок132 просмотра

курсовая тема:Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста!

13 лет назад
poiskprofi
Ишбердин 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад