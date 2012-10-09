Нужно выполнить курсовую работу по маркетингу, которая заключается в анализе существующих в организации проблем и в поиске ответов на вопросы с целью нахождения оптимальных решений. Примеры перечня освещаемых вопросов такие: выявить и перечислить управленческие ...
Курсовая работа
Выполнить курсовую работу на тему: Особенности кожной сенсорной системы у детей школьного возраста.
20- 25 стр.
план: введение.(актуальность, цели, задачи)-не более 3 страниц.глава1. Кожная система у детей дошк.возраста1.1 классификация и структура рецепторных образований кожной сенсорной системы.1.2. функциональны свой-ва кожных рецепторов1.3 проводящие пути и корковый отдел кожной сенсор.системы1.4 особенности кожной чувствительности(температурной, тактильной и болевой)у детей дошкольн.возраста1.5 тренировка кожной чувствительности у детей дошк.возраста в конкретном доу.заключение.(в скобках указывать литерат., из которой бралось то или иное определение).возможна замена одного вопроса на более интересный.не менее 10 источников!
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