Курсовая работа

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Выполнить курсовую работу на тему: Особенности кожной сенсорной системы у детей школьного возраста.

20- 25 стр.

план: введение.(актуальность, цели, задачи)-не более 3 страниц.глава1. Кожная система у детей дошк.возраста1.1 классификация и структура рецепторных образований кожной сенсорной системы.1.2. функциональны свой-ва кожных рецепторов1.3 проводящие пути и корковый отдел кожной сенсор.системы1.4 особенности кожной чувствительности(температурной, тактильной и болевой)у детей дошкольн.возраста1.5 тренировка кожной чувствительности у детей дошк.возраста в конкретном доу.заключение.(в скобках указывать литерат., из которой бралось то или иное определение).возможна замена одного вопроса на более интересный.не менее 10 источников!

13 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
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6 дней
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professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад