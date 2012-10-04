Курсовая работа по маркетингу, кейс

Нужно выполнить курсовую работу по маркетингу, которая заключается в анализе существующих в организации проблем и в поиске ответов на вопросы с целью нахождения оптимальных решений.

Примеры перечня освещаемых вопросов такие: выявить и перечислить управленческие проблемы, сгруппировать проблемы по функциям и функциональным областям..., разработать рекомендации и план действий, и т.п.

Есть конкретно существующая фирма, которую мы рассматриваем. Подробную информацию вышлю автору.

Важно показать свои практические знания и навыки в рассматриваемой области.

Примерный объем курсовой работы - 10-12 страниц, но главное раскрыть основные моменты и включить творческий подход!

Срок 14 дней.