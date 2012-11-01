Диплом по гражданскому праву

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Завершен6 заявок119 просмотров

Тема " Юридические лица, как субъекты гражданского права"

объем 70 стр.

оригинальность не менее 75%

срок 11 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$155
9 дней
Один из лучших авторов на данном сайте. Очень Благодарна за выполненные проекты!
Спасибо за заказ! надеюсь еще не раз поработать

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад