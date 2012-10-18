Курсовая по финансовому менеджменту

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Завершен3 заявки154 просмотра

Требуется выполнить курсовую работу с подробным ее решением

исх. данные вышлю

Срок неделя к 09.10.2012

Задание прикреплано!

Жду предложений по цене!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$80
7 дней
Благодарю за работу! Все выполнено качественно и в срок! Ответсвенный подход!
Доволен сотрудничеством. Своевременная оплата, несколько каналов связи, что помогает получить понадобившуюся информацию во время выполнения заказа, все это обеспечивает комфортную работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад