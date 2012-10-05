Тема: «Совершенствование качества автомобильного сервиса». Выбор предприятия за вами. Объем: 35л. Срок сдачи: 3.10.12 до 12:00 дня по мск. Но: чем раньше - тем лучше! Имеется подробный план. Бюджет: 1500р. ...
Курсовая менеджмент
Предмет, дисциплина: Коммуникационный менеджмент
Тема работы: Организация внешних коммуникаций на коммерческом предприятии
Тип работы: Курсовая
Объем работы: 19-20 страниц
Антиплагиат от 65%
Срок выполнения: до 4 октября включительно
Жду предложений по цене
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