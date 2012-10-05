Курсовая менеджмент

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Завершен3 заявки77 просмотров

Предмет, дисциплина: Коммуникационный менеджмент

Тема работы: Организация внешних коммуникаций на коммерческом предприятии

Тип работы: Курсовая

Объем работы: 19-20 страниц

Антиплагиат от 65%

Срок выполнения: до 4 октября включительно

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за отлично выполненную работу!
хороший заказчик и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад