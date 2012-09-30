Обзор законодательства РФ и Санкт-Петербурга

$100
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Закрыт2 заявки198 просмотров

Ищу профессионального юриста. Требуется сделать обзор законодательства РФ и Санкт-Петербурга, регулирующего проведение экспертиз программ и проектов в научной и инновационной сфере. Детали проекта - по запросу. Для рассмотрения вас в качестве кандидата - пришлите пожалуйста ваши контактные данные (email, тел, скайп, город), описание вашего юридического опыта и описание - есть ли какие познание в данной области.

13 лет назад
Lenochok
Елена 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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