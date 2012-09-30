Требуется диплом по мировой экономике, тема еще не выбрана. Институт РГТЭУ. Жду Ваших предложений по теме написания диплома. И стоимости диплома.
Обзор законодательства РФ и Санкт-Петербурга
Ищу профессионального юриста. Требуется сделать обзор законодательства РФ и Санкт-Петербурга, регулирующего проведение экспертиз программ и проектов в научной и инновационной сфере. Детали проекта - по запросу. Для рассмотрения вас в качестве кандидата - пришлите пожалуйста ваши контактные данные (email, тел, скайп, город), описание вашего юридического опыта и описание - есть ли какие познание в данной области.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт13 лет назад
срок?стоимость? тз в приложенииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: Тормозная система экскаватора ЭО 3322А вопросы которые надо раскрыть: 1. введение 2. Назначение, устройство, принцип работы тормозных систем применяемых на ДСМ (пневматические, гидравлические, механические) 3. тормозная ...Завершен9 лет назад
курсовая на тему латеральный маркетинг , ко вторнику нужно только оглавление.35 стр.есть методичка.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить реферат (максимум 15 страниц) по дисциплине: "Доказывание и доказательства в судебных делах" на тему: "Особенности доказывания по семейным делам" Со списком литературы, который должен включать НПА , желательно с примерами конкретных дел. ...Закрыт13 лет назад
Тема-взаимодействие средств массовой информации с правоохранительными органами (теория+практика) Срок- 3 дня Объем 35 стр Нужен обязательно контент анализ, ну к примеру анализ материалов ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима третья глава диссертации по теме "КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВA ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ В РОССИИ" Глава 3 "Конституционно-правовые гарантии по соблюдению, охране и защите права человека на жизнь" §1 Система обеспечения ...Закрыт13 лет назад
Требуется написать отчет о прохождении практики экономиста в небольшой IT фирме. Объяем 15 страниц. Срок до 18 00 завтрашнего дня(30 сент). По сути можно все выдумывать, главное чтобы все реалистично было. Подробности все в ...Завершен13 лет назад
Курсовая работа. Задание во вложении.Закрыт13 лет назад
Тема " Методы психосоциальной работы с девиантными и делинктивными детьми и их семьями» предмет — содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы. Структура Введение Основная часть ...Завершен13 лет назад