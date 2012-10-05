Реферат социальная работа.

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Завершен4 заявки581 просмотр

Тема " Методы психосоциальной работы с девиантными и делинктивными детьми и их семьями»

предмет — содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы.

Структура

Введение

Основная часть

Заключение

Литература

анти — 50 %

Объем — 10 стр.

Срок — до 1 октября 10 утра по Москве

Цена — 500 руб

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$15
2 дня
Отличную работу сделал Алексей! Всем рекомендую данного автора - ответственен, умен и пунктуален!
Отличный заказчик, давно работаем вместе. Платит без задержек. Рекомендую Екатерину как порядочного человека

Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад