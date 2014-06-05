Курсовая менеджмент

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Завершен4 заявки157 просмотров

Предмет, дисциплина: Теория менеджмента

Тема работы: Личные способности руководителя как фактор его успешной деятельности в системе управления.

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25-30

Срок выполнения: до 10 дней

Антиплагиат от 65%

Прислать в течение первых 24 часов план работы и список литературы. Научный руководитель должен утвердить план и список литер.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
10 дней
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Благодарю, за доверие и рекомендую, как порядочного и ответственного заказчика!!!
ira150961
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
6 дней

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
ira150961
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад