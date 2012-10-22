Электрические системы и сети

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Завершен1 заявка172 просмотра

Курсовой. Районная электрическая сеть напряжением 35–220 кВ

Материалы http://zalil.ru/33797392

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

OlUgran
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за качественно выполненный проект. Константин очень контактный человек, с которым приятно работать. Необходимые правки вносились оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень адекватный и приятный в общении работодатель. При необходимости пояснений по проекту - все с пониманием, по существу и в сжатые сроки. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

OlUgran
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад