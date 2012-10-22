тема диплома "Финансовое обеспечение образования в России, направления его совершенствования в условиях проводимой в стране реформы образования". Место прохождения практики ГБОУ СПО КО "Калужский областной музыкальный колледж им. С. И. Танеева"
Электрические системы и сети
Курсовой. Районная электрическая сеть напряжением 35–220 кВ
Материалы http://zalil.ru/33797392
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