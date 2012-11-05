Курсовая журналистика

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Завершен2 заявки107 просмотров

Курсовая

Диалектика в СМИ

Обьем от 20 до 25 страниц

срок 1 октября вечером

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
10 баллов за работу.
Спасибо, что доверили проект. Очень хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад