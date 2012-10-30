Курсовая история России

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Завершен1 заявка159 просмотров

Тема – «Период разрядки в современной англо-американской историографии.»

Минимум 25 листов

Во введение обзор источников и историографии

срок 4-5 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
5 дней
Спасибо вам за выполненные работы, качество отличное, всегда в срок.
Замечаний по сотрудничеству с Анной не было и нет, поэтому только положительный отзыв.

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад