ОТЧЕТ по производственной практике в ООО "Автодоркомплект" Предприятие ООО "Автодоркомплект" Курган, ул. Стройбаза №9. срок выполнения 2 октября Вид и содержание работы: Введение (2-3стр) 1 ...
Диплом менеджмент
Тема- Кадровая политика и стратегия управления персоналом в организации (на примере ООО
Срок-20 дней
Объем-85 стр
Анти-75-80%
План есть
Можно готовую работу
4000 руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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