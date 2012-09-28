Диплом менеджмент

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Закрыт13 заявок134 просмотра

Тема- Кадровая политика и стратегия управления персоналом в организации (на примере ООО

Срок-20 дней

Объем-85 стр

Анти-75-80%

План есть

Можно готовую работу

4000 руб

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$133
20 дней

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад