Отчет по практике менеджмент организации

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Тема преддипломной практики: Учет и анализ средств на оплату труда

Название фирмы ООО "ТРАНСУРАЛ"

Перечень вопросов подлежащих разработке: введение: актуальность темы,её значимость,интерес,цель преддипломной практики.

Общая характеристика организации,постановка цели,задачи исследования и используемых методов решения задач.

Систематизированные и аналитические данные.

Заключение: выводы и предложения.

объем 30-40 стр

оригинальность не менее 75%

данные за 3 года должны быть

срок 1 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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