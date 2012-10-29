Курсовая теория перевода

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Переводческая скоропись и её роль в работе устного переводчика

40-45 стр (из них теоретическая часть – 10-12 стр.)

Содержание

Введение……………………………………………………………………….

Глава I. Переводческая скоропись и её роль в устном переводе

1.1 Понятие переводческой скорописи………………………………………

1.2 История возникновения и развития……………………………………

1.3 Роль переводческой скорописи в устном переводе ……………......

1.4 Вывод………………………………………………………………...……

Глава II. Практическая часть

Основные принципы переводческой скорописи

2.1 Принципы и приёмы универсальной переводческой скорописи….

2.2Система упражнений в овладении переводческой записью.……..…

2.3 Индивидуальная система символов переводческой скорописи……

2.4 Пример записи текста…………………………………..……………..

2.5. Вывод…………………………………………………………….……..….

Заключение…………………………………………………………...…….…..

срок 1 октября утром

13 лет назад
kira90
Анна 
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pegasplus
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pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад