Курсовая теория перевода

Тема: Домовой теплосчетчик Исходные данные: в состав входят два датчика давления, два расходомера, два датчика температуры, диаметр трубы 60мм, 2 электроуправляемых вентиля для регулировки температуры в обратном трубопроводе. Формировать протокол по потреблению ...