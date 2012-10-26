Реферат статистика

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Завершен3 заявки108 просмотров

Тема-Основные показатели региональных финансов и региональной бюджетно-налоговой системы (на материалах Республики Башкортостан)

Срок- 6 дней

Объем-15-20 стр

Анти-нет

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$17
2 дня
Отличная работа,

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад