Разработка гидротрансформатора для автомобиля ПАЗ

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Методическое пособие объяснит полное выполнение работы.

Задание: ПАЗ 652 Б

Гидротрансформатор: 2.

Дисциплина: теория автоматических систем автомобиля.

13 лет назад
aga-18
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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