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Разработка гидротрансформатора для автомобиля ПАЗ
Методическое пособие объяснит полное выполнение работы.
Задание: ПАЗ 652 Б
Гидротрансформатор: 2.
Дисциплина: теория автоматических систем автомобиля.
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