Курсовая работа "Дом мечты", чертеж

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Завершен2 заявки269 просмотров

предмет: архитектура

вид работы: курсовой проект - Дом мечты (чертеж + пояснительная записка)

тема: "дом моей мечты"

требования: во вложении 3 чертежа

необходимо  сделать 1 чертеж, опираясь на вложенный файл (исправляя замечания)

должно быть:

3 узла ( отмеченных на втором чертеже) узлы в М 1:10

разрез по лестнице и в чертеже начертить лестницу правильно

скат крышы (в какую сторону?)

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

пояснительная записка

Формат - любой.

МУ по ссылке http://files.mail.ru/5IQEOE

срок: 1-3 октября

13 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Diljara05a
Диляра 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Спасибо Диляре за работу. Отилчно выполненно и в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество. С ув. Юлия
Приятно и легко работать! Рекомендую! Рада, что моим первым заказчиком на этом сайте была именно Юлия. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Diljara05a
Диляра 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад